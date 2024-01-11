جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تدين استهداف الاحتلال للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف

القدس المحتلة-سانا

اعتبرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمرافق الطبية ومركبات الإسعاف والطواقم الطبية والجرحى والمرضى في قطاع غزة يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأدانت الجمعية في بيان أوردته وكالة وفا اليوم استهداف قوات الاحتلال المباشر لسيارة إسعاف تابعة لها في شارع صلاح الدين قرب مخيم المغازي وسط القطاع المنكوب، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 من أفراد طاقم الإسعاف، مشيرة إلى أن اثنين من بين الشهداء هما من الجرحى الذين تم نقلهم للعناية الطبية العاجلة.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتحرك الفوري لحماية طواقم الجمعية ووقف استهداف قوات الاحتلال للأشخاص المحميين بما في ذلك الطواقم الطبية.

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