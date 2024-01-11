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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي

2024-01-10

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي برشقة صاروخية محققة إصابة مباشرة وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال

ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب فيها، هاجم أبطال المقاومة العراقية بالأسلحة المناسبة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو التي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف ديرالزور برشقة صاروخية محققة إصابة مباشرة.

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