الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة عشرات الصهاريج من نفط الجزيرة السورية

الحسكة-سانا

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الصهاريج من النفط السوري المسروق عبر المعابر الحدودية غير الشرعية إلى قواعدها في العراق.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً للاحتلال الامريكي مؤلفاً من 50 صهريجاً محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية.

وفي ذات السياق ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات مغطاة وبرادات وثلاث ناقلات وعدد من الصهاريج عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية.

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