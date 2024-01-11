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المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير القوات الأمريكية قرب مطار أربيل

2024-01-10

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية القوات الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي شمال العراق.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة هاجم أبطال المقاومة في العراق قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي قرب مطار أربيل الدولي بالطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور برشقة صاروخية محققة إصابة مباشرة.

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