إرهابيون يحتجزون مروحية للأمم المتحدة كانت تقل أجانب وسط الصومال

مقديشو-سانا

أعلن الجيش الصومالي اليوم أن مسلحين من حركة الشباب المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي احتجزوا مروحية كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعد أن اضطرت للهبوط في منطقة تسيطر عليها الحركة.

وقال الميجر حسن علي المسؤول في الجيش الصومالي: إن “الطائرة واجهت عطلاً بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم غلغدود”.

وأضاف: إن “الطائرة كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلاً عن مستلزمات طبية وكان من المفترض أن تنقل جنوداً مصابين من إقليم غلغدود”.

وبحسب موظف في الأمم المتحدة فإن الطائرة تتبع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، وطاقمها يضم خمسة أجانب.

وقال مصدران مطلعان بالأمم المتحدة: إن الطائرة كانت تقل تسعة ركاب.

وتنشط حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق جنوب ووسط الصومال وتستهدف المدنيين والمنشآت العسكرية.

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