نائبة رئيس وزراء بلجيكا: بروكسل لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الإبادة الجماعية في غزة

بروكسل-سانا

رأت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر أن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء المجازر الإسرائيلية والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت دي سوتر ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم في بيان على منصة إكس: إنه “لا يمكن لبلجيكا أن تقف بموضع المتفرج حيال المعاناة التي لا نهاية لها للشعب في غزة”.

ودعت دي سوتر إلى دعم القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أنها ستقدم مقترحاً لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب إفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكانت دي سوتر قالت في وقت سابق: إن الوقت قد حان لمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن إسقاط القنابل مثل المطر أمر غير إنساني وأنه من الواضح أن الاحتلال لا يهتم بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

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