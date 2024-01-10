اشتية يدعو إلى اتحاد جميع الأصوات الحرة حول العالم من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى اتحاد جميع الأصوات الحرة حول العالم من أجل هدف واحد، وهو وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وعاجل على قطاع غزة المنكوب، وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه إليه.

ولفت اشتية في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة وفا إلى أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم كله دون أن يتمكن أحد من ردعه أو محاسبته، لافتاً إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتسارع وتتفاقم جراء انهيار كل مقومات الحياة فيها.

بدوره أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الأولوية هي وقف العدوان الوحشي على أهالي قطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية فوراً ومنع التهجير القسري، مبيناً أن الاحتلال يواصل مجازره وعمليات التطهير العرقي ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية مايستوجب مساءلة القتلة فوراً.

وحذر المالكي من التداعيات الخطيرة للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بحق الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس المحتلة من جرائم قتل واقتحامات واعتقالات يومية للمدن والقرى والمخيمات وتعميق الاستيطان من خلال الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على “إسرائيل” لوقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتوفير المياه والكهرباء والدواء ومحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

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