بيسكوف: كييف لا تزال ترفض التفاوض وعمليتنا العسكرية ستتواصل

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا ترى أي تقدم في عملية السلام حول أوكرانيا وبالتالي تواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة.

وذكر بيسكوف في تصريح صحفي اليوم وفقاً لموقع “أر تي” أن عمليات السلام لا يمكن تفسيرها على الإطلاق على أنها تنحصر في إطار صيغة السلام التي يطرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهناك مجموعة من الدول تناقش صيغة سلام ما دون مشاركة روسيا.

وأشار بيسكوف إلى أن هذه العملية غريبة للغاية ولا يوجد شيء جدي في هذا الصدد وقال “لا يزال هناك أصلاً رفض قانوني من قبل كييف لإجراء أي مفاوضات ونحن لا نزال نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة”.

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