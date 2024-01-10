وزير الزراعة: تأمين كل مستلزمات محصول القمح ودورة علفية جديدة بداية شباط

حمص-حماة-سانا

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن أولوية الوزارة حالياً هي تقديم الدعم الكامل لمحصول القمح وتوفير كامل احتياجاته، مشدداً على تنفيذ كامل الخطة الإنتاجية الزراعية وخاصة القمح.

وأشار وزير الزراعة خلال لقائه الأسرة الزراعية وأعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص بمبنى المحافظة اليوم إلى أن الهدف من اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الزراعية وتوفير مستلزماتها، مؤكداً أنه تم توفير كامل احتياج محصول القمح من سماد اليوريا ويتم توزيع مخصصات الدفعة الأولى، على أن يبدأ توزيع الدفعة الثانية بداية شهر شباط القادم.

وبين الوزير أن الوزارة ستقيم ورشة عمل تشاركية مع القطاع الخاص في الـ 18 من الشهر الجاري لمناقشة سبل إطلاق مشروع إقامة 22 قرية تنموية في كل المحافظات ضمن إطار دعم التنمية الريفية.

واطلع الوزير على أقسام منشأة الدواجن في بلدة حسياء وعلى البرنامج التدريبي للمدرسة الحقلية لتربية الأبقار في قرية النقيرة.

وطرح أعضاء الأسرة الزراعية وأعضاء مجلس الشعب خلال اللقاء أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، وأبرزها تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وترقيم الثروة الحيوانية والإسراع بصيانة الوحدة الإرشادية في بلدة مهين ومعالجة تلوث مياه نهر العاصي من مخلفات شركة الأسمدة ومصفاة حمص.

الدكتور حسام عبد اللطيف مدير عام منشأة دواجن حمص أوضح أن المنشأة تضم 108 آلاف فرخة بياض و 26 ألف فرخة بالرعاية وتنتج يومياً نحو 90 ألف بيضة مائدة، فيما استعرضت المهندسة ولاء جسري المدربة في مدرسة المزارعين الحقلية لتربية الأبقار في قرية النقيرة دور المدرسة في تقديم الإرشادات والتدريبات العملية لمربي الأبقار.

حضر اللقاء محافظ حمص المهندس نمير مخلوف.

وفي حماة، تركزت مطالب الفلاحين في بلدات وقرى كفر الطون وخطاب والزغبة خلال لقائهم الوزير قطنا حول رفع سقف التمويل بمستلزمات الإنتاج ديناً من الجمعيات الفلاحية وزيادة كميات الكهرباء للمحافظة بشكل عام وللآبار ولا سيما في موسم السقاية.

وأعلن الوزير قطنا خلال جولته عن افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الثروة الحيوانية بداية شهر شباط المقبل، مشيراً إلى توافر نحو 35 ألف طن بذار قمح عالي الإنتاجية مغربل ومعقم متاح حالياً للفلاحين الراغبين بزراعة أراضيهم هذا الموسم وفق الخطة الزراعية وبزيادة 10 بالمئة عن الخطة المقررة.

وأوضح الوزير أنه سيتم دعم محاصيل الحمص والعدس والفول بـ 3000 ليرة للكيلو غرام الواحد من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بالإضافة للسعر الذي ستحدده السورية للتجارة لاستجرار 10 آلاف طن من كل منها بهدف تشجيع زراعة المحاصيل البقولية وتطبيق الدورة الزراعية، مشيراً إلى أن توزيع المازوت الزراعي للثروة الحيوانية سيستمر وفق الآلية القديمة من خلال لجنة المحروقات مع أتمتة التوزيع للدواجن اعتباراً من أول نيسان القادم.

بدوره لفت محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات في المحافظة لزراعة كل المساحات المخططة زراعتها بمحصول القمح، مؤكداً أن تسعير المحصول سيتم قبل الحصاد وفق التكاليف الفعلية مع هامش ربح جيد للفلاح، ومنوهاً بأن زراعة القطن مسموحة على شبكات الري الحكومية وتمنع على الآبار.

عبد الحميد جنيدي و عبد الله الشيخ

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