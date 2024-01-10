صحيفة أمريكية.. روسيا تحقق مستويات قياسية في التنقيب عن النفط ولا أثر للعقوبات عليها

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية أن روسيا حققت خلال العام الماضي مستويات قياسية في التنقيب عن النفط وهو ما يثبت مرة أخرى مقاومتها للعقوبات وفشل تأثير العقوبات الغربية عليها.

ووفقاً للصحيفة وصل حجم التنقيب في روسيا خلال عام 2023 إلى 30 ألف كيلومتر رغم العقوبات العديدة التي تتراوح بين حظر الاستيراد وسقف الأسعار إلى حظر تصدير التكنولوجيا، ما يشير إلى أن العقوبات التقييدية فشلت إلى حد كبير.

بدوره اعتبر رونالد سميث المحلل في شركة “بي سي اس غلوبال ماركيتس” أن ” روسيا أكثر استقلالية في قطاع النفط مما يعتقد عموماً”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق: “إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية الغرب طويلة المدى وإن العقوبات شكلت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله”.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة زادت الدول الغربية الضغط الاقتصادي على موسكو وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه العقوبات غير فعالة.

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