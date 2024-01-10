أكثر من 20 مليار ليرة… مبيعات الشركة السورية للألبسة الجاهزة العام الماضي

دمشق-سانا

تمكنت الشركة السورية للألبسة الجاهزة “وسيم” من تذليل الصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي وتنفيذ العقود المبرمة مع جهات القطاع العام حيث حققت مبيعات بأكثر من 20 مليار ليرة بواقع انتاج تجاوز 400 ألف قطعة من مختلف المنتجات.

وعملت الشركة خلال عام 2023 بحسب مديرها العام الدكتور عمار الشلي على اعتماد استراتيجية بمحورين رئيسيين، محور يعتمد على الإنتاج التقليدي بما يشمله من عقود سنوية مع الجهات العامة ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية والمحور الآخر يركز على تنويع سلة المنتجات لتحصيل حصة سوقية تتناسب مع حجم إمكانيات الشركة ويتيح الفرص لتكاملها مع الشركات الأخرى المرتبطة معها في السلسلة الصناعية ويشمل بشكل رئيسي تأمين الاحتياجات المتنوعة للجهات الصحية بالإضافة إلى الألبسة التخصصية للجهات الإنتاجية وأصناف متعددة من الألبسة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ويبلغ عدد عمال الشركة حسب الشلي 1250 عاملاً بما فيها المقر الرئيسي إضافة إلى 11 وحدة إنتاجية تتوزع في أربع محافظات هي حمص واللاذقية وطرطوس وحماة والتي تم تأسيسها كمشاريع تنموية ريفية لتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من محتاجي العمل في المناطق الريفية مبيناً أن إجمالي خطوط الإنتاج يصل إلى 30 خطاً إنتاجياً في دمشق بمعدل طاقة إنتاجية 40 ألف قطعة متنوعة شهرياً.

وأنجزت الشركة خلال العام الماضي العديد من العقود منها العقد المبرم مع وزارة الصحة لإنتاج المواد الطبية من الشاش و”الكالونات” والشراشف والمخدات فيما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض الأقمشة بتصنيع نماذج جديدة كالبرانس والقمصان، لافتاً إلى تمكن الشركة من الخروج من حالة عدم الاستقرار المالي وصولاً إلى تمويل احتياجاتها ذاتياً مع الإيفاء بالعديد من التزاماتها المتعثرة مع الجهات العامة من السنوات السابقة.

ولفت الشلي إلى تمكن الشركة خلال عام 2023 من التغلب على العديد من الصعوبات التقنية جراء العقوبات الجائرة على البلاد منها صعوبة تأمين قطع تبديل للآلات مع انخفاض جهد التيار الكهربائي وصعوبات تأمين مدخلات الإنتاج إلى جانب الصعوبات المالية وتسرب اليد العاملة الخبيرة.

وتطمح الشركة خلال عام 2024 من خلال متابعتها في استراتيجيتها المعتمدة للوصول إلى حصة سوقية تتناغم مع طاقتها الإنتاجية وذلك من خلال الأسواق التقليدية والمنتجات التخصصية لنقل الشركة من الحالة النمطية إلى حالة فعالة إنتاجياً واقتصادياً لردف الاقتصاد الوطني.

تأسست الشركة السورية للألبسة الجاهزة عام 1975 حيث بدأت أعمال الإنشاءات والمباني وتركيب الآلات وتجارب التشغيل وأقلعت بشكل فعلي عام 1978 بموجب المرسوم رقم 1201.

أحمد سليمان

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