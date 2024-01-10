عباس لـ (بلينكن): نرفض مخططات الاحتلال لفصل القطاع أو احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه

القدس المحتلة-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مجدداً رفض كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لفصله إدارياً عن الضفة الغربية أو احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه.

وذكرت وكالة وفا أن عباس أطلع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائهما في مدينة رام الله اليوم على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وأهمية الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها، محذراً من خطورة مخططات الاحتلال لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع أو الضفة، ومؤكداً الرفض الكامل لتهجير أي فلسطيني.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال الرامية لفصله إدارياً عن الضفة أو احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وضرورة دعم المجتمع الدولي لدولة فلسطين لنيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

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