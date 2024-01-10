“أنا من هناك”.. عرض مسرحي جديد للمسرح القومي بالحسكة بمناسبة يوم المسرح العربي

الحسكة-سانا

جاء العرض المسرحي الجديد للمسرح القومي في محافظة الحسكة “أنا من هناك” والذي استضافته خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي كجهد مسرحي فني يدعم المقاومة الفلسطينية في نضالها الأسطوري ويكشف جرائم المحتل الصهيوني، انطلاقاً من دور الفن الملتزم بقضايا أمته ومساندتها.

العرض يجسد فيه الفنانون باسل حريب وربا محمد وإبراهيم توخي شخصيات المقاوم والشهيد والحبيبة ويصور أعمق الأحاسيس البشرية وأطهرها وأنبلها تجاه الوطن والأرض والحبيبة والدفاع عنهم وبذل الروح رخيصة في سبيلهم.

وأوضح مدير المسرح القومي وكاتب النص ومخرجه الفنان والمخرج إسماعيل خلف في تصريح لمراسل سانا أن العرض الجديد يأتي في إطار الاحتفاء بيوم المسرح العربي الذي تقيمه وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا، وانطلاقاً من دور المسرح والفن في مساندة المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع بالدفاع عن أرضها وشعبها أمام أعتى آلة إجرامية عرفتها البشرية، وتسليط الضوء على صور من بطولات المقاومين.

ولفت خلف إلى أنه اعتمدت في مدخل العرض المسرحي قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش واختتمت بمقولة “بمشيئة الملاح تجري الريح..والتيار يغلبه السفين” وما بينهما جسدت شخصيات العمل ضمن أسلوب أقرب إلى الشاعرية تموج فيها الأحاسيس الجميلة تجاه كل مقدس، مؤكداً أن العمل دعوة للاستمرار في المقاومة للدفاع عن الأرض والعرض حتى دحر العدو وإعادة الحقوق المسلوبة.

وكانت الاحتفالية التي أقيمت في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة تضمنت في بدايتها إلقاء كلمة يوم المسرح العربي كتبتها الفنانة القديرة نضال الأشقر تلاها الفنان إسماعيل خلف، وتركزت على واقع المسرح السوري والعربي وعراقة هذا المسرح.

يشار إلى أن العرض المسرحي “أنا من هناك” سيعاد عرضه يوم غد في المكان نفسه الساعة الثانية عشرة ظهراً.

نزار حسن

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