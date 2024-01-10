المشاركون بأعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية

طهران-سانا

دعا المشاركون في أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد اليوم في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة سورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات جديدة للمساعدات الإنسانية لشعبه وجميع الأجزاء الأخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان ختامي أدان المشاركون العدوان الصهيوني والشراكة الأمريكية المباشرة في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وطالب البيان بمقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على ضرورة الالتزام باتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين والدعوة إلى تنفيذها بالكامل وإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزهم كيان الاحتلال.

ودعا البيان كل المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحماية الأطفال والنساء إلى القيام بدورها في معاقبة “إسرائيل” ومسؤوليها على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين الفلسطينيين وإلى توفير وتسهيل كل أشكال الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي والإغاثي والطبي والتعليمي لدولة فلسطين وشعبها ودعم المجلس الوطني الفلسطيني في كل الترتيبات والشبكات البرلمانية الإقليمية والدولية والقارية.

وحذر البيان من الأعمال الشريرة التي يقوم بها هذا الكيان وعواقبها الخطيرة على السلام والأمن العالميين، مشدداً على ضرورة عزله وطرد الكنيست الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي وأجهزته الفرعية.

وجدد البيان التأكيد على الدعم القوي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ورفض كل المخططات والمشاريع الخاصة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

ولفت البيان إلى ضرورة دعم إنشاء صندوق خاص لتزويد الشعب الفلسطيني بالمساعدات المالية اللازمة لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الصهيونية، وتقديم الدعم للمؤسسات الصحية الفلسطينية.

ودعا البيان إلى مواجهة عمليات التهويد والاقتحامات للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية والتذكير بالقرار الأممي رقم 3379 الذي اعتبر “الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، كما دعا المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

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