المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ القوات الأمريكية في حقل كونيكو بدير الزور

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور برشقة صاروخية، محققة إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرةً لأهلنا في غزة ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب في غزة هاجم أبطال المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو في سورية برشقة صاروخية”.

وكانت المقاومة العراقية في الأول من الشهر الجاري استهدفت برشقة صاروخية قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو، محققة إصابة مباشرة.

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