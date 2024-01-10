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تراجع أسعار الذهب

2024-01-10

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية نحو0.2 بالمئة إلى 2024.90 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2030.60 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.87 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.88 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 978.97 دولاراً.

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