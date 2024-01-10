إصابة 12 فلسطينياً واعتقال آخرين باقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب 12 فلسطينياً، واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، وداهمت منازل عدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة 12 فلسطينياً، كما اعتقلت عدداً من الشبان.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وقامت جرافاته بتجريف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وألحقت دماراً كبيراً بالبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة أحياء في طولكرم والبيرة ومنطقة العروج وبلدتي العبيدية وتقوع في بيت لحم وقرية كفر مالك ومخيم الجلزون في رام الله وبلدة دورا ومخيم الفوار في الخليل.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مركزاً صحياً في قرية الرشايدة شرق بيت لحم وحطمت محتوياته.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اعتداء الاحتلال على المركز الذي يقدم خدمات لآلاف الفلسطينيين مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي والتدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية من اعتداءات الاحتلال.

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