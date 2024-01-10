الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف جنوب غرب روسيا.

ونقلت نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إنه “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية”، مشيرة إلى أنه تم تدمير الطائرة قبل وصولها إلى هدفها.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس أن وسائل الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين من طراز (توتشكا أو)، و 7 قذائف من راجمات (أولخا) في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية.

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