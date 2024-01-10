10 كانون الثاني 1863- بدء العمل في لندن بأول خط قطار أنفاق في العالم

دمشق-سانا

1863- بدء العمل في لندن بأول خط قطار أنفاق في العالم.

1920- عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم، وأقرت فيه معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

1922- تعيين أرتور غريفيث كأول رئيس لدولة إيرلندا المستقلة.

1946- منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن، بحضور مندوبين عن 51 دولة بعد إلغاء عصبة الأمم رسمياً، وذلك لفشلها في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية.

1984- الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.

2006- افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.

من مواليد هذا اليوم..

1729- لادزارو سبالانساني عالم أحياء إيطالي.

1815- جون ماكدونالد، رئيس وزراء كندا.

1916- سوني برغستروم، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

1936- روبرت ويلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

من وفيات هذا اليوم..

1951- سنكلير لويس، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.

1957- غبريالا ميسترال، دبلوماسية وشاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.

1986- ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.

أعياد ومناسبات…

عيد الشرطة في اليابان.

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