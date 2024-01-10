10 كانون الثاني 1863- بدء العمل في لندن بأول خط قطار أنفاق في العالم

دمشق-سانا
1863- بدء العمل في لندن بأول خط قطار أنفاق في العالم.
1920- عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم، وأقرت فيه معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
1922- تعيين أرتور غريفيث كأول رئيس لدولة إيرلندا المستقلة.
1946- منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن، بحضور مندوبين عن 51 دولة بعد إلغاء عصبة الأمم رسمياً، وذلك لفشلها في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية.
1984- الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.
2006- افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.
من مواليد هذا اليوم..
1729- لادزارو سبالانساني عالم أحياء إيطالي.
1815- جون ماكدونالد، رئيس وزراء كندا.
1916- سوني برغستروم، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.
1936- روبرت ويلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.
من وفيات هذا اليوم..
1951- سنكلير لويس، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.
1957- غبريالا ميسترال، دبلوماسية وشاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.
1986- ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.
أعياد ومناسبات…
عيد الشرطة في اليابان.
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