ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتواصل صعودها بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكي.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 29 سنتاً، بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 77.88 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 72.53 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس، فيما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من كانون الثاني الجاري.

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