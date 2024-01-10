الرئيس الكوبي يدين تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني

هافانا-سانا

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده طلبت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تسريع جهود المجتمع الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الكوبي عبر منصة إكس: إن كوبا “تدين أيضاً الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، لمنع إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني”.

بدوره أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بتواطؤ من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني.

وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكوبي خيراردو بينالفر أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار يمثل أولوية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مديناً الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

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