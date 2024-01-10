إيران تطالب بتوفير حماية إنسانية للصحفيين في غزة

جنيف- سانا

طالبت الممثلية الدائمة لإيران في جنيف بتوفير الحماية الإنسانية الدولية للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الممثلية الإيرانية في جنيف قولها: إن القتل المستهدف للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد الكيان الإسرائيلي أمر فظيع وغير مسبوق حيث استشهد 110 صحفيا خلال ثلاثة أشهر فقط من العدوان على غزة.

وأضافت الوكالة إن الصحفيين في فلسطين هم عيون وآذان المجتمع الدولي من أجل الحقيقة والعدالة ويجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

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