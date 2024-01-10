الجيش اللبناني يفكك خراطيم لضخ مواد حارقة مدها العدو الإسرائيلي إلى خراج بلدني اللبونة وعيتا الشعب

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني تفكيكه خراطيم لضخ مواد حارقة مدها العدو الإسرائيلي إلى خراج بلدتي اللبونة وعيتا الشعب الجنوبيتين اللبنانيتين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش مديرية التوجيه قولها في بيان الليلة: إن دورية مشتركة للجيش واليونيفيل عثرت في خراج بلدة اللبونة بالجنوب على 3 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية حيث عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل.

ولفت البيان إلى تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية أثناء قيامهم بتفكيك هذه الخراطيم .

كما عثرت دورية مشتركة أخرى في خراج بلدة عيتا الشعب الجنوبية على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، حيث عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما.

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