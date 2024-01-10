عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة- سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 95.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفوا منازل في دير البلح وخان يونس ومخيمي المغازي وجباليا البلد وبلدة الزوايدة وحيي المنارة والزيتون ومنطقة الفخاري ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى /23210/ شهداء و/59167/ جريحاً معظمهم نساء وأطفال.

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