المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خسائر بالأرواح والعتاد

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة في بيان: إن مقاتليها قنصوا أربعة جنود للاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع واستهدفوا قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح كما دمروا سيارة جيب من نوع /همر/ فيما فجروا نفقين بقوات الاحتلال في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل ومصاب.

واستهدفت المقاومة بقذائف /الياسين 105/ دبابتي /ميركافا/ للاحتلال في خان يونس واستولوا على طائرة مسيرة له من نوع / سكاي لارك/ في حي الزيتون بمدينة غزة كما استهدفوا تحشيداته بوابل من قذائف الهاون.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل /9/ من ضباطه وجنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وسط وجنوب قطاع غزة.

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