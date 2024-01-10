الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق بريانسك

موسكو-سانا

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية اليوم طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وقال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، على قناته في موقع “تلغرام”: إنه “تم إحباط محاولة إرهابيين أوكرانيين تنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة. ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية المسيرة فوق مقاطعة بريانسك”.

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أنه تم في حوالي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت موسكو، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة ضد أهداف على أراضي روسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها لأمن روسيا، وإلزامها بالحياد واستئصال النازية منها وتقديم المجرمين للعدالة، فضلاً عن حماية السكان المدنيين في دونباس.

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