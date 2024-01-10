لافروف وعبد اللهيان يبحثان الوضع في غزة ومواصلة مكافحة الإرهاب

موسكو-سانا

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الالتزام المتبادل بمواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي اليوم أن الوزير لافروف أعرب عن تعازيه الصادقة بضحايا الاعتداء الإرهابي في كرمان الإيرانية خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني، حيث تم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب الدولي.

ولفت البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في قطاع غزة وما حوله وكذلك الوضع في البحر الأحمر، وأكدا أهمية تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي في سياق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على مستوى قيادتي البلدين.

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