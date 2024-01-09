انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً وهطولات مطرية غزيرة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الغائم والغائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وممزوجاً بالثلج فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا في المنطقة الغربية والجنوبية وجنوبية شرقية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 12 / 4

المنطقة الجنوبية 12 / 5

المرتفعات الجبلية 8 / ناقص واحد

المنطقة الوسطى 13 / 4

المنطقة الساحلية 16 / 9

المنطقة الشمالية 11 / 4

منطقة الجزيرة 14 / 3

المنطقة الشرقية 17 / 5

منطقة البادية 11 / 4/.

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