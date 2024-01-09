البنك الدولي: اقتصاد العالم حقق أضعف نمو خلال خمس سنوات على مدى 30 عاماً

واشنطن-سانا

توقع البنك الدولي اليوم أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف، في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024 وهي الأدنى والأبطأ خلال فترة خمس سنوات على مدى 30 عاماً.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن البنك قوله في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية: إن “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب وفي الوقت نفسه أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان”.

ووفقا للتقرير فإن “نمو التجارة العالمية في عام 2024 لن يتجاوز نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا ومن المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم”.

وأضاف التقرير: إن “النمو العالمي للعام الثالث على التوالي يتباطأ من 2.6 بالمئة العام الماضي إلى 2.4 بالمئة خلال عام 2024 أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين”.

وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية فمن المتوقع أن “ينمو اقتصاد هذه الدول بنسبة 3.9 بالمئة فقط وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلاً من نقطة مئوية واحدة”.

وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي لفت التقرير إلى أنه “من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5 بالمئة وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق”.

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