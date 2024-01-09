سرايا القدس: أسقطنا طائرة استخبارات للاحتلال بخان يونس وحولنا آلياته إلى خردة في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أكدت سرايا القدس في المقاومة الفلسطينية أن هدف العدو الصهيوني بالقضاء على المقاومة لن يتحقق، وهي ماضية بتحقيق النصر، لافتة إلى أن رجال المقاومة أسقطوا خلال الـ 24 الماضية طائرة استخبارات للاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة واستولوا على معلومات استخباراتية مهمة فيها.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس في بيان اليوم: إن رجال المقاومة حولوا آليات العدو إلى خردة في جنين وطولكرم وكل أنحاء الضفة الغربية وهم يواصلون معركة الشرف والصمود في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف المتحدث: إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في أرضه ولا خيار أمامه سوى النصر في المعركة بمواجهة العدو الصهيوني الذي يواصل محاولاته البائسة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ولفت المتحدث إلى أن العدو الصهيوني يعيش حالةً من التخبط على وقع مواصلة رجال المقاومة استهداف التحشيدات العسكرية والمستوطنات بكثافة نارية كبيرة ومديات واسعة رداً على مجازره في قطاع غزة، فما يحدث في ميدان المعركة أكبر بكثير من أن توثقه كاميرات المقاومة.

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