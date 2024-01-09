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مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بأفغانستان

2024-01-09

كابول-سانا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب أربعة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خالد زدران، المتحدث باسم مديرية أمن كابول قوله: “إن الهجوم وقع في منطقة شرقي العاصمة عبر تفجير عبوة ناسفة وضعت في حافلة ركاب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 4 آخرين بجروح”.

وأكد المتحدث أن “قوات الأمن توجهت إلى موقع الحادث، وألقت القبض على مشتبه بصلته بالتفجير”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويوم أمس الأول قتل شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح إثر انفجار وقع داخل حافلة صغيرة في منطقة “دشت بارشي” غرب كابول.

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