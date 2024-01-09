روسيا تسلم أفغانستان شحنة مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية

موسكو-سانا

سلمت وزارة الطوارئ الروسية اليوم أفغانستان مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: “إن شحنة المساعدات تضم أدوية ومعدات طبية وأخرى لنشر الملاجئ المؤقتة التي يحتاجها سكان أفغانستان المتضررون من الكوارث الطبيعية بشكل عاجل”.

وأعرب البيان عن مواصلة موسكو في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وتأتي هذه المبادرة الروسية عقب تسجيل سلسلة من الزلازل بلغت قوتها 6.4 درجات غرب أفغانستان في السابع من الشهر الماضي، بينما حدثت زلازل جديدة في الأسبوع التالي بالبلاد، وتجاوز إجمالي عدد الضحايا 10 آلاف شخص.

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