استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في رام الله وجنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب قرب أحد حواجزها العسكرية شمال رام الله، ما أدى إلى استشهاده.

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن شاباً 31 عاماً استشهد برصاص جنود الاحتلال الذين اختطفوا جثمانه من سيارة الإسعاف بينما كانت تستعد لنقله للمستشفى.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها وحواجزها في المنطقة ومنعت الفلسطينيين من الخروج أو الدخول إلى مدينة رام الله.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرق جنين وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب بالساق أثناء عمله في أرضه، تزامناً مع اقتحامها عدداً من القرى والبلدات غرب جنين وتعزيز حواجزها العسكرية فيها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، وداهمت المنازل والمحلات وفتشتها واستولت على ممتلكات للفلسطينيين.

وكان أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية.

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