“تراتيل الحرف”… مهرجان شعري في ثقافي جبلة تضامناً مع الشعب الفلسطيني

اللاذقية-سانا

نظم الملتقى السوري للثقافة بمدينة جبلة مهرجاناً شعرياً بعنوان “تراتيل الحرف” لمجموعة من الشعراء، تميزت معظم القصائد المشاركة فيه بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.

واستهلت المهرجان الذي أقيم في المركز الثقافي العربي بجبلة الشاعرة سارة خير بيك بقصيدة بعنوان “عرابة المدن” التي تغنت بها بعاصمة العروبة دمشق، إضافة إلى قصيدة بعنوان “هيا ارحلوا” تضامناً مع الشعب الفلسطيني في الحرب الظالمة التي يشنها عليه الاحتلال الصهيوني.

وشارك الشاعر ثائر يوسف بقصيدتين بعنوان “الحرف التاسع والعشرون” و”شكوى إلى محكمة الطفولة” عبر فيهما عن تعلقه بالقرية والهموم الاجتماعية والإنسانية.

وشارك الشاعر علي مرهج بقصيدتين بعنوان “تساؤلات” و”كسرب الليل” عبر فيهما عن مكنونات ذاته وأحلامه في مواجهة الزمن، كما شاركت الشاعر صديقة رابعة بقصيدة للعام الجديد بعنوان “إليك 2024” وأخرى بعنوان “خمرة الروح”.

وشاركت الشاعرة منال العلي بقصائد محكية حملت الهم الوطني والتضامن مع غزة إضافة للهم الوجداني، كما شاركت الشاعرة سلوى رجب بقصيدة بعنوان “ميثاق الهوى” حملت الهم العاطفي والإنساني.

وشارك الشاعر صديق علي بقصيدة بعنوان “أمل من قلب الرماد” أهداها للشعب العربي المقاوم في غزة، لتختتم المهرجان الشاعرة وديعة درويش بقصيدة “نام الضمير” عبرت فيها عن تضامنها مع أهالي غزة.

بلال أحمد

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