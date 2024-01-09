اشتية: على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعلية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مجدداً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات فعلية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي قيود.

وأكد اشتية في تصريحات له نقلتها وكالة وفا أن الأولوية هي وقف العدوان النازي على أهالي قطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية والوقود ومنع التهجير القسري وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر ومحاسبة مسؤولي الكيان عن مجازرهم، مبيناً أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية بأسلحة محرمة دولياً منذ 95 يوماً ويرتكب المذابح التي يندى لها جبين البشرية دون أن يتمكن أحد من إيقافه.

وناشد اشتية المؤسسات الإنسانية الدولية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة وإنهاء الحصار ومساعدة المستشفيات من الأوضاع الصحية الكارثية وتأمين الاحتياجات الطبية، مشدداً على أن أشلاء الأطفال والنساء يجب أن تستصرخ الضمائر الحية في العالم لوقف العدوان فوراً.

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