المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً ومواقع للعدو الإسرائيلي محققة إصابات مباشرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مواقع وتجمعاً للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌مقاتلو المقاومة بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا، ‏وأصابوه إصابة مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنتي ادميت ويفتاح وموقعي ‏رويسات القرن والبغدادي، إضافة إلى استهدافها بالأسلحة المناسبة موقعين للعدو الإسرائيلي في حانيتا والمالكية، وحققت إصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة اللبنانية بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة قاعدة (دادو).

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency