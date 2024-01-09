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إعادة تأهيل وترميم الثانوية التجارية بالشيخ مسكين بريف درعا

2024-01-09

درعا-سانا

أنهت مديرية التربية بدرعا أعمال تأهيل وترميم الثانوية التجارية بمدينة الشيخ مسكين ووضعها بالخدمة، بالتعاون مع منظمة الجيل الإنسانية “تريانكل”.

وأشار مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين في تصريح لـ سانا إلى أن الأعمال شملت التدعيم الإنشائي، وعزل الأسطح وترميم البناء من الداخل من خلال تركيب الأبواب والنوافذ والدهان ودورات المياة، وإنشاء واحدة خاصة لذوي الاحتياجات، إضافة لترميم السور الخارجي وتبليط ساحة المدرسة.

ولفت إلى أن الأعمال جارية لترميم عدد من المدارس الخارجة من الخدمة نتيجة تعرضها للإرهاب والتخريب.

رضوان الراضي

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