إسبانيا: مصرع 6618 مهاجراً غير شرعي العام الماضي

مدريد-سانا

كشف تقرير لمنظمة كاميناندو فرونتيراس المدافعة عن حقوق المهاجرين على الحدود الأوروبية الأفريقية اليوم مصرع 6618 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية بطريقة غير شرعية العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي عن تقرير المنظمة الجديد تحت عنوان (رصد الحق في الحياة): لقي 6618 مهاجراً خلال العام الماضي مصرعهم مقارنة بـ 2390 في العام 2022، واصفة إياه “بالعام (الأكثر دموية)، حيث وصل معدل الوفيات اليومي إلى 18 وفاة.

وأوضحت المنظمة أنه من بين إجمالي وفيات المهاجرين في العام الماضي كان هناك ما مجموعه 6007 أشخاص ممن فقد حياته على طريق المحيط الأطلسي، وذلك بمعدل 16 وفاة كل يوم وهو رقم غير مسبوق يزيد على ثلاثة أضعاف الأرقام القياسية المسجلة في العام السابق 2022.

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