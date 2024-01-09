الدفاع الروسية: القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 595 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح، وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك:

بلغت خسائر العدو 30 جندياً، وتم تدمير مدافع وعتاد له ومستودع للذخيرة بمحيط قرية فيسيلويه.

على محور كراسني ليمانسك:

بلغت خسائر الجيش الأوكراني 190 جندياً ومدافع وعربات قتالية.

على محور دونيتسك:

بلغت خسائر العدو 240 جندياً بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة ومدافع له.

على محور جنوب دونيتسك:

بلغت خسائر القوات الأوكرانية 80 جندياً ومعدات وأسلحة ومدافع غربية له.

على محور زابوروجيه:

تم القضاء على 30 جندياً أوكرانياً.

على محور خيرسون:

بلغت خسائر العدو 25 جندياً وبضعة مدافع ومحطة رادار “بي 18”.

وحسب التقرير اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 10 صواريخ فامباير تشيكية الصنع، كما تم إسقاط 6 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.

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