يافع من السويداء يتجاوز إصابته بالتوحد بتعلم الحرف اليدوية

السويداء-سانا

لم تقف إصابة اليافع همام نجوان عريج من السويداء بطيف التوحد عائقاً أمام رغبته باكتساب حرفة العمل اليدوي، في ظل تشجيع أسرته له واهتمام مدرسيه في معهد التربية الخاصة لذوي الإعاقة التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

همام 14 عاماً يقوم بحسب المشرفة على عمله مدرسته بالمعهد غالية الجوهري بتصميم الشموع والإكسسوارات ومجسمات الخشب بمساعدتها، ويتميز بأنه شخص عملي محب للعمل ولديه قدرة على التطور، إضافة للسرعة بتركيب وتصميم الأشياء على النول فضلا عن وجود اهتمامات لديه بالخياطة والتصوير.

وبينت الجوهري لـ سانا الشبابية أن انطلاقة همام بالعمل جاءت بعد تقبله للفكرة واستمراره بها بعد ورشة قامت بها مع الأطفال بهذا الخصوص، حيث أصبح ينتج ضمن منزله وشارك بمعرضين مع الجمعية الحرفية للشرقيات وجمعية محبة ووفا وورشة عمل مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية ولفت الانتباه إليه.

ورغم ما يواجه همام كما ذكرت الجوهري من صعوبات يتمثل أهمها بعدم القدرة على شراء القوالب اللازمة للعمل لارتفاع أسعارها فإنه يعمل ضمن الإمكانات المتاحة، ولديه طموح لافتتاح ورشة صغيرة خاصة به تعود بالفائدة عليه.

وهمام كما أوضحت الجوهري يمتلك طاقة إيجابية وسلاماً داخلياً وصبراً عند تصميمه لأي قطعة حتى الانتهاء منها بشكل كامل ومتقن حتى أنه نجح بلفت اهتمام الكثيرين، مؤكدة أنه عبر عمله يوجه رسالة لكل أسرة لديها حالات خاصة للتفاعل معها والاهتمام بها كون ما يقوم به حاليا زاد من ثقته بنفسه ودعم عملية دمجه بالمجتمع.

ووفقاً لوالد همام فإن الاهتمام بابنه بدأ بعمر مبكر من خلال تأهيله بداية ضمن المنزل مع إحدى المدربات لتعلم الأحرف وصولاً إلى تسجيله بمعهد خاص ثم إلحاقه قبل أربع سنوات بمعهد التربية الخاصة لذوي الإعاقة، حيث تعلم فيه تصميم الأعمال اليدوية ولديه شغف بهذا المجال ورغبة لتعلم أي جديد وتطور ملحوظ ما يحقق له سعادة بهذا العمل.

عمر الطويل

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