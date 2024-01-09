بيسكوف: نظام كييف لا يتردد بضرب أهداف مدنية روسية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن نظام كييف لا يتردد عن قصف أهداف مدنية في الأراضي الروسية مؤكداً أن “هذه الجرائم تعزز أهمية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

ونقل موقع RT عن بيسكوف قوله للصحفيين: “نظام كييف لا يتردد في قصف أهداف مدنية واستخدام ذخائر عنقودية لقصف وسط المدينة، حيث لا توجد أي أهداف عسكرية”.

واستطرد بالقول: إن “الجيش الروسي سيواصل بذل كل ما بوسعه من أجل تقليل مخاطر قصف الأراضي الروسية من جانب أوكرانيا، ثم التخلص منها بالكامل ولا تزال العملية العسكرية مستمرة لتحقيق هذا الغرض”.

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