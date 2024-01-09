موسكو-سانا

دعا عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت اليوم الشعب الأوكراني إلى توحيد صفوفه، وتحرير أوكرانيا من التبعية الغربية.

وقال شيريميت وفقاً لوكالة نوفوستي “فقط شعب أوكرانيا الذي طالت معاناته قادر على وقف تفاقم السيناريو المروع الذي أعدته واشنطن في بلاده.. الأوكرانيون لديهم فرصة تاريخية لكسر الأغلال الغربية وعليهم توحيد الصفوف والإطاحة بالمجلس العسكري الأوكراني الذي تم شراؤه لخدمة الغرب”.

من جهته، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين: “إنه بات من الضروري على الشعب الأوكراني التخلص من نظام كييف والسعي لإحياء السلام مع روسيا”.

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