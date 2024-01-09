الشاب سامي بتراكي… رحلة موسيقية تحاكي الإصرار والتميز

حلب-سانا

نجح الشاب سامي بتراكي من محافظة حلب بالجمع بين شغفه الموسيقي وتفانيه في دراسته الجامعية وعمله الخاص، إذ تخرج في كلية الاقتصاد واستمر في عمله بمجال التسويق وتميز في العزف على آلة الدرامز.

وبين سامي لـ سانا الشبابية أنه انطلق نحو شغفه بالموسيقا مذ كان في الصف الرابع، حيث شارك في مسابقات المدرسة وانضم لفرق الكشافة ثم تعلم العزف على آلة البيانو، وبعد ذلك بدأ يميل للآلات الموسيقية النحاسية والإيقاعية خاصة الدرامز.

ولفت سامي إلى التحديات التي واجهها في تعلم العزف على آلة الدرامز لجهة صعوبة البحث عن مكان مناسب للتدريب إلى جانب التحديات الجسدية والعصبية التي يتطلبها العزف على هذه الآلة الضخمة.

وأكد أنه بفضل اجتهاده الشخصي وحبه للموسيقا تجاوز هذه الصعوبات وشارك بنجاح في عدة فعاليات وحفلات، وأصبحت الموسيقا جزءاً لا يتجزأ من حياته، وانتقل إلى العزف في الحفلات الموسيقية في حلب كعازف درامز وتم اختياره ليكون قائداً ومدرباً لفرق نحاسية كشفية، ما يبرز تأثيره في تحفيز الشباب على استكشاف مواهبهم الموسيقية.

تتجلى طموحات سامي في رغبته بالعزف على أهم المسارح العالمية.

آلاء الشهابي

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