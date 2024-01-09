التربية الفلسطينية: 4296 طالباً استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 4296 طالباً استشهدوا، و8059 أصيبوا بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان وصل إلى 4257 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 7777 جريحاً، كما استشهد 39 طالباً، وأصيب 282 واعتقل 85 في الضفة الغربية.

وبينت الوزارة أن 227 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأصيب 756 بجروح في القطاع، بينما أصيب 5 بجروح، واعتقل أكثر من 71 في الضفة.

ولفتت الوزارة إلى أن 346 مدرسة بينها 65 تابعة للأونروا تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، 7 منها تدمرت بالكامل و83 تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأشارت الوزارة إلى أن قصف الاحتلال طال 90 بالمئة من مدارس القطاع وأن 29 بالمئة منها لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة وأن 133 مدرسة تم استخدامها كمراكز للإيواء في القطاع.

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