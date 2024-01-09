بوشيلين يؤكد ضرورة استكمال عملية نزع السلاح والنازية من أوكرانيا بالكامل

موسكو-سانا

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أنه من الضروري استكمال عملية نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا بالكامل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوشيلين قوله في مقابلة: “نحن نعمل على إزالة النازية بما في ذلك في دونيتسك، حيث نصوغ بوضوح ماهية عملية الإزالة وما يدخل ضمن ذلك أثناء العمليات العسكرية وبعدها”، موضحاً أن هذا عمل خطير للغاية يعتمد على تجربة السنوات السابقة.

وأضاف بوشيلين: “الآن نحن بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف كما حدث بعد الحرب الوطنية العظمى من أجل التخلص من الفاشيين، الذين يتعاملون مع الغرب وهو من يقوم بتمويلهم”، مشيراً إلى أن عودة النازية إلى أوكرانيا تجلت في عام 2014، “لذلك نحن بحاجة إلى وضع حد لها”.

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