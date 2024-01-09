العراق.. وفاة 4 أطفال جراء حريق في مستشفى بمحافظة الديوانية

بغداد-سانا

توفي 4 أطفال جراء اندلاع حريق في مستشفى بمحافظة الديوانية جنوب العراق.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع” وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي إلى محافظة الديوانية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال، حيث أعلن الوزير بعد ذلك عن إيقاف مديري الأقسام والجهات المعنية عن العمل، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن الليلة الماضية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي امتد إلى النفايات، وتسبب باختناق 21 طفلاً من الخدج في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية توفي أربعة منهم في وقت لاحق، وتم نقل الباقين إلى مستشفيات أخرى.

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