إصابة ثلاثة أشخاص في مقاطعة بيلغورود الروسية جراء القصف الأوكراني

موسكو-سانا

أعلن فياتشسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء القصف الأوكراني على المنطقة أمس.

ونقلت وكالة تاس عن غلادكوف قوله على تطبيق التلغرام : إن قصف القوات الأوكرانية تسبب بإصابة امرأة ورجلان بجروح، لافتاً إلى أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق المنطقة واستهداف عشرة سأهداف وإسقاطها خلال اقترابها من المدينة بعد القصف الأوكراني الذي تسبب كذلك بأضرار مادية بالأبنية والسيارات في المكان.

وكان عشرة أشخاص بينهم طفل لقوا حتفهم جراء القصف الأوكراني على وسط مدينة بيلغورود مؤخراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency