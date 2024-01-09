9 كانون الثاني 1951 – الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك

دمشق-سانا

1038 – وقوع زلزال شينصي في الصين ونتج عنه ما يقرب من 2300 حالة وفاة.

1718 – فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.

1788 – ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الخامسة في ترتيب الانضمام.

1861 – ولاية مسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1939 – إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها وتمنح سكانهما جنسيتها أثناء احتلالها لليبيا آنذاك.

1945 – الولايات المتحدة تغزو جزيرة لوزون الفلبينية.

1951 – الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

1960 – الرئيس جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفييتي لبلاده مبلغ 100 مليون دولار، مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.

1995 – رائد الفضاء فاليري بولياكوف يتم 366 يوماً في المحطة الفضائية مير، ليحطم بذلك الرقم القياسي في البقاء أطول مدة في الفضاء.

2011 – بدء عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.

من مواليد هذا اليوم:

1913 – ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة.

1922 – هار غوبند خورانا، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

من وفيات هذا اليوم:

1873 – نابليون الثالث إمبراطور فرنسي.

1998 – كينيتشي فوكوي، صيدلي ياياني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.

أعياد ومناسبات:

عيد الجمهورية في صربيا.

عيد الجمهورية في البوسنة والهرسك.

عيد الشرطة في العراق.

عيد الشهداء في بنما.

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