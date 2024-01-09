9 كانون الثاني 1951 – الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك

دمشق-سانا
1038 – وقوع زلزال شينصي في الصين ونتج عنه ما يقرب من 2300 حالة وفاة.
1718 – فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.
1788 – ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الخامسة في ترتيب الانضمام.
1861 – ولاية مسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.
1939 – إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها وتمنح سكانهما جنسيتها أثناء احتلالها لليبيا آنذاك.
1945 – الولايات المتحدة تغزو جزيرة لوزون الفلبينية.
1951 – الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
1960 – الرئيس جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفييتي لبلاده مبلغ 100 مليون دولار، مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.
1995 – رائد الفضاء فاليري بولياكوف يتم 366 يوماً في المحطة الفضائية مير، ليحطم بذلك الرقم القياسي في البقاء أطول مدة في الفضاء.
2011 – بدء عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.
من مواليد هذا اليوم:
1913 – ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة.
1922 – هار غوبند خورانا، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.
من وفيات هذا اليوم:
1873 – نابليون الثالث إمبراطور فرنسي.
1998 – كينيتشي فوكوي، صيدلي ياياني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.
أعياد ومناسبات:
عيد الجمهورية في صربيا.
عيد الجمهورية في البوسنة والهرسك.
عيد الشرطة في العراق.
عيد الشهداء في بنما.
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