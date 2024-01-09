استشهاد 20 فلسطينياً جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 20 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفت منازل في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وحي المنارة في مدينة خان يونس جنوبه ما أسفر عن سقوط 20 شهيداً وإصابة العشرات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 22835 شهيداً و58416 جريحاً.

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