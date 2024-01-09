القوى الوطنية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لخلق نكبة ثانية للشعب الفلسطيني وسط صمت دولي

القدس المحتلة-سانا

أكدت القوى الوطنية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في مواصلة حرب الإبادة والتدمير بحق أهالي قطاع غزة المنكوب لتهجيرهم قسراً من أرضهم.

وأشارت القوى في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال يسعى إلى خلق نكبة ثانية للشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي لتحقيق أهدافه في التهجير وإفشال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس مشددة على أن قطاع غزة هو جزء من أراضيها.

واعتبرت القوى أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باغتيال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) صالح العاروري في الضاحية الجنوبية بلبنان تشكل إرهاباً منظماً محذرة في الوقت نفسه من مغبة ما يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال من انتهاكات لا إنسانية بحقهم، ودعت القوى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والقانونية إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المتواصل منذ على قطاع غزة ومحاكمته على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

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